Соболенко о фото Джоковича с ее крестницей: «Мне было интересно, что он с ней сделал 😂»

Арина Соболенко рассказала, о чем общалась с Новаком Джоковичем в подтрибунке.

Соболенко репостнула видео, где разговаривает с Джоковичем и что-то показывает ему на телефоне. В ту же сторис Соболенко вставила фото Джоковича с ее крестницей, у которой грустное лицо, и подписала: «Мне было интересно, что он сделал с моей крестницей, лол 😂».