  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о фото Джоковича с ее крестницей: «Мне было интересно, что он с ней сделал 😂»
Фото
3

Соболенко о фото Джоковича с ее крестницей: «Мне было интересно, что он с ней сделал 😂»

Арина Соболенко рассказала, о чем общалась с Новаком Джоковичем в подтрибунке.

Соболенко репостнула видео, где разговаривает с Джоковичем и что-то показывает ему на телефоне. В ту же сторис Соболенко вставила фото Джоковича с ее крестницей, у которой грустное лицо, и подписала: «Мне было интересно, что он сделал с моей крестницей, лол 😂».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Соболенко
logoНовак Джокович
logoАрина Соболенко
logoWTA
logoРолан Гаррос
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ролан Гаррос. 4-й круг. Зверев борется с Грикспором, Рублев сыграет с Синнером, Джокович – с Норри, Бублик – с Дрэйпером
3544 минуты назадLive
Мирра Андреева второй раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
24сегодня, 10:42
Гауфф вышла в четвертьфинал на пятом «Ролан Гаррос» подряд
3сегодня, 10:31
Ролан Гаррос. 4-й круг. Пегула играет с Буассон, Мирра Андреева победила Касаткину, Александрова выбыла
213сегодня, 10:31Live
Сегодня день рождения Николая Давыденко
9сегодня, 10:11
Томми Пол: «Иногда я думаю о рыбалке, когда играю в теннис. Сейчас в Южной Флориде ловят отличную рыбу, пока меня нет – это немного разбивает мне сердце»
3сегодня, 08:45
Соболенко о том, что провела два матча на Корте Сюзан Ленглен: «Надеюсь, теперь я буду играть только на Корте Филиппа Шатрие»
12сегодня, 08:14
Алькарас о том, что сказал судье, что выполнил удар не по правилам: «Я бы чувствовал себя виноватым, если бы промолчал»
13сегодня, 07:35
Музетти впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
7вчера, 22:28
Ролан Гаррос. Музетти обыграл Руне, Алькарас, Пол, Тиафу вышли в 1/4 финала
189вчера, 22:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23