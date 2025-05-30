Соболенко о фото Джоковича с ее крестницей: «Мне было интересно, что он с ней сделал 😂»
Арина Соболенко рассказала, о чем общалась с Новаком Джоковичем в подтрибунке.
Соболенко репостнула видео, где разговаривает с Джоковичем и что-то показывает ему на телефоне. В ту же сторис Соболенко вставила фото Джоковича с ее крестницей, у которой грустное лицо, и подписала: «Мне было интересно, что он сделал с моей крестницей, лол 😂».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Соболенко
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