Карен Хачанов прокомментировал поражение от Томми Пола на «Ролан Гаррос».

В третьем круге «Ролан Гаррос» он проиграл 3:6, 6:3, 6:7(7), 6:3, 3:6.

– Ключевой момент: ваш сетбол на тай-брейке третьего сета. Вы не использовали, проиграли, пришлось отыгрываться с 1:2. Что надо было сделать иначе?

– Вообще после матча трудно говорить, что там надо было укоротить, а тут со всей дури агрессивно сыграть. Если бы не попал такой удар, потом сказали бы: вот дебил, зачем, надо было перетерпеть.

Единственное – на этом мяче на своей подаче я ошибся в сторону, по ширине. В такие моменты, на таких мячах нельзя ошибаться в сторону. Я мог и должен был сыграть лучше.

Если бы он мне забил – окей, но надо было играть с запасом, просто на хорошей скорости, интенсивности. Потом при 7:7 я решил активно сыграть, но ошибся справа тоже в сторону, а мог разыгрывать дальше.

Разница в целом – да, в третьем сете, при 2:1 по партиям все могло пойти иначе. В четвертом я, кстати, подсел, но смог его выиграть. А в пятом уже соперник был посвежее, шансы у меня, безусловно, были.

– В этом сезоне вы проиграли все девять матчей соперникам из топ-20. Есть закономерность?

– Не задумывался об этом, закономерностей нет, не присматриваюсь к такой статистике. В концовке прошлого сезона я обыгрывал соперников из топ-10, например – а в этом не получалось выиграть несколько очень близких матчей. Дане [Медведеву ] два раза проиграл в третьих сетах, Григору Димитрову 5:7 в пятом и так далее.

Такая статистика, на мой взгляд, – чушь. Есть полезная: какой соперник куда чаще бьет, на каком покрытии какие удары больше любит. А кто сколько тай-брейков выиграл и все такое – неважно, все равно каждый матч начинаешь с нуля.

– После прошлого матча Томми жаловался на травму мышц живота, но сейчас отыграл больше четырех часов и был в порядке до самого конца.

– Выходит, не такая большая проблема была. Мне тренер перед матчем что-то такое сказал: оставайся в игре, у него вот такое было, может в длинном матче… Ну вот посмотрели в длинном матче, проблема на нем не сказалась, он выдержал, – приводит слова Хачанова корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.