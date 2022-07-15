Медведев во второй половине сезона защищает больше всех очков, Карацев – 50%, Надаль – всего 9%

Первая ракетка мира Даниил Медведев во второй половине сезона должен будет защищать 5200 очков. Это 67% его рейтинга.
Из теннисистов топ-40 Медведеву предстоит защищать больше всех очков как в процентном значении, так и в абсолютном.
Больше всех очков во второй половине сезона защищают:
- Медведев – 5200;
- Александр Зверев – 4150;
- Новак Джокович – 2800;
- Каспер Рууд – 2030;
- Янник Синнер – 1755;
- Кэмерон Норри – 1625;
- Андрей Рублев – 1420;
- Стефанос Циципас – 1230;
- Феликс Оже-Альяссим – 1170;
- Хуберт Хуркач – 1135.
А самый большой процент очков горит у следующих игроков:
- Медведев – 67%;
- Николоз Басилашвили – 66%;
- Фрэнсис Тиафу – 64%;
- Джон Изнер – 62%;
- Зверев – 61%;
- Дженсон Бруксби – 59%;
- Джокович – 59%;
- Синнер – 52%;
- Норри – 52%;
- Гаэль Монфис – 51%;
- Пабло Каррено-Буста – 51%;
- Аслан Карацев – 50%.
Наименьший процент рейтинга во второй половине сезона горит у Рафаэля Надаля – всего 9%. На втором месте из игроков топ-10 идет Циципас – 24%.
Рублеву предстоит защищать 38% рейтинга, а Карену Хачанову – 31% (450 очков).