Медведев во второй половине сезона защищает больше всех очков, Карацев – 50%, Надаль – всего 9%

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Гаэль Монфис рейтинги ATP Джон Изнер Пабло Каррено-Буста Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Николоз Басилашвили Фрэнсис Тиафу Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Хуберт Хуркач Каспер Рууд Стефанос Циципас Кэмерон Норри Дженсон Бруксби Янник Синнер Теннис

Первая ракетка мира Даниил Медведев во второй половине сезона должен будет защищать 5200 очков. Это 67% его рейтинга.

Из теннисистов топ-40 Медведеву предстоит защищать больше всех очков как в процентном значении, так и в абсолютном.

Больше всех очков во второй половине сезона защищают:

  1. Медведев – 5200;
  2. Александр Зверев – 4150;
  3. Новак Джокович – 2800;
  4. Каспер Рууд – 2030;
  5. Янник Синнер – 1755;
  6. Кэмерон Норри – 1625;
  7. Андрей Рублев – 1420;
  8. Стефанос Циципас – 1230;
  9. Феликс Оже-Альяссим – 1170;
  10. Хуберт Хуркач – 1135.

А самый большой процент очков горит у следующих игроков:

  1. Медведев – 67%;
  2. Николоз Басилашвили – 66%;
  3. Фрэнсис Тиафу – 64%;
  4. Джон Изнер – 62%;
  5. Зверев – 61%;
  6. Дженсон Бруксби – 59%;
  7. Джокович – 59%;
  8. Синнер – 52%;
  9. Норри – 52%;
  10. Гаэль Монфис – 51%;
  11. Пабло Каррено-Буста – 51%;
  12. Аслан Карацев – 50%.

Наименьший процент рейтинга во второй половине сезона горит у Рафаэля Надаля – всего 9%. На втором месте из игроков топ-10 идет Циципас – 24%.

Рублеву предстоит защищать 38% рейтинга, а Карену Хачанову – 31% (450 очков).

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