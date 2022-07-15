Медведев во второй половине сезона защищает больше всех очков, Карацев – 50%, Надаль – всего 9%

Первая ракетка мира во второй половине сезона должен будет защищать 5200 очков. Это 67% его рейтинга.

Из теннисистов топ-40 Медведеву предстоит защищать больше всех очков как в процентном значении, так и в абсолютном.

Больше всех очков во второй половине сезона защищают:

Медведев – 5200; – 4150; – 2800; – 2030; – 1755; – 1625; – 1420; – 1230; – 1170; – 1135.

А самый большой процент очков горит у следующих игроков:

Медведев – 67%; – 66%; – 64%; – 62%; Зверев – 61%; – 59%; Джокович – 59%; Синнер – 52%; Норри – 52%; – 51%; – 51%; – 50%.

Наименьший процент рейтинга во второй половине сезона горит у – всего 9%. На втором месте из игроков топ-10 идет Циципас – 24%.

Рублеву предстоит защищать 38% рейтинга, а – 31% (450 очков).