Изнер о возвращении в Ньюпорт спустя 3 года после титула: «Мне никогда не надоест здесь играть, хоть я уже и старый»

22-я ракетка мира поделился эмоциями от возвращения на домашний турнир в Ньюпорте. Американец брал титул в 2010-м, 2011-м, 2017-м и 2019-м.

Накануне он вышел во второй круг, обыграв Питера Гойовчика (6:3, 7:6).

«Я очень рад. Первый матч всегда довольно сложный, а я не играл здесь уже несколько лет. Я давно не был на этом корте, но очень рад вернуться. Я выиграл здесь много матчей, и меня всегда поддерживала публика.

Мне никогда не надоест здесь играть, хоть я уже и старый. В 37 лет неизвестно, сколько турниров я еще сыграю, сколько раз приеду в Ньюпорт. Так что я очень дорожу этими моментами».

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