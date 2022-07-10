Новак Джокович: «На первых турнирах после Австралии на меня смотрели по-другому, и мне это совсем не нравилось»

прокомментировал победу на .

«Мне посчастливилось находиться в таком положении – особенно с учетом всего, что случилось в начале года. После этого я несколько месяцев был в плохом эмоциональном состоянии, пытался найти покой и равновесие на корте и за его пределами. Это требовалось, чтобы снова бороться за большие трофеи.

Родные и близкие оказывали мне невероятную поддержку, но даже с ее учетом я чувствовал себя одиноким, потому что столкнулся с давлением, которого никогда раньше не испытывал. К тому же оно не касалось спорта. Так что я оказался в неизведанных водах».

Также Джокович рассказал, как в туре изменилось отношение к тому, что он не хочет прививаться от коронавируса.

«Я с удовольствием тренировался, но на официальных турнирах все было иначе. Особенно сразу после Австралии. В Дубае и на первых турнирах на меня смотрели по-другому, и мне это совсем не нравилось.

Нужно было верить, что время излечит, что должно пройти время, чтобы я понял, что нужно сделать.

Ход сезона изменился не из-за чего-то одного, а при помощи терпения, хорошей работы и положительного настроя. Я сохранял оптимизм, ждал своих шансов и старался их использовать. Сегодня у меня получилось».

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