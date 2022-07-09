Жабер о том, что ее родителям якобы не дали визу в Великобританию: «Произошло недопонимание. Я сказала, что у них нет визы – они ее не запрашивали»

Онс Жабер прокомментировала то, что ее родителям якобы не дали визу для въезда в Великобританию.

«Произошло недопонимание. Я сказала, что у них нет визы. Я не говорила, что они подали заявление и им отказали в визе. Это совершенно не так. Дело не в заявлении. Они не запрашивали визу, и им никогда не отказывали.

Гражданам Туниса нужна виза, чтобы въехать в Великобританию. Очевидно, что для этого было недостаточно времени. Но ничего, все в порядке. Между Великобританией и Тунисом все хорошо (смеется). Они в хороших отношениях».

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