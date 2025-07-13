Агасси об Алькарасе: «В одном человеке воплотились касание Федерера, защита Джоковича и вращение Надаля»

Андре Агасси высказался о стиле игры Карлоса Алькараса.

«Алькарас невероятно чувствует мяч – кажется, что в одном человеке воплотились касание Федерера, защита Джоковича и вращение Надаля. Неудивительно, что иногда он может быть немного нестабилен. Порой он сам не знает, чего хочет».