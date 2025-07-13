Агасси об Алькарасе: «В одном человеке воплотились касание Федерера, защита Джоковича и вращение Надаля»
Андре Агасси высказался о стиле игры Карлоса Алькараса.
«Алькарас невероятно чувствует мяч – кажется, что в одном человеке воплотились касание Федерера, защита Джоковича и вращение Надаля. Неудивительно, что иногда он может быть немного нестабилен. Порой он сам не знает, чего хочет».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tntsports.co.uk
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