В полуфинале «Уимблдона» Павич дал Мектичу по зубам ракеткой. Потом они сделали селфи

В полуфинале действующие чемпионы Никола Мектич и играют с победителями-2019 Робертом Фарой и Хуаном Себастьяном Кабалем.

В последнем розыгрыше при счете 4:3 в третьем сете Мектич и Павич оба оказались у сетки, и Павич случайно ударил напарника ракеткой по зубам.

Мектич достал телефон, чтобы посмотреть, идет ли кровь. В итоге они с Павичем сделали селфи.

После этого хорваты взяли медицинский перерыв, по ходу которого Мектичу останавливали кровь.

После первого сета медперерыв взял Павич – он упал и повредил правое запястье. После этого он перестал выполнять удары двумя руками, хотя у него двуручный бэкхенд. Несмотря на это, хорваты выиграли второй сет и сравняли счет по партиям.

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