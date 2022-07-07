В полуфинале «Уимблдона» Павич дал Мектичу по зубам ракеткой. Потом они сделали селфи

В полуфинале «Уимблдона» действующие чемпионы Никола Мектич и Мате Павич играют с победителями-2019 Робертом Фарой и Хуаном Себастьяном Кабалем.
В последнем розыгрыше при счете 4:3 в третьем сете Мектич и Павич оба оказались у сетки, и Павич случайно ударил напарника ракеткой по зубам.
Мектич достал телефон, чтобы посмотреть, идет ли кровь. В итоге они с Павичем сделали селфи.
После этого хорваты взяли медицинский перерыв, по ходу которого Мектичу останавливали кровь.
После первого сета медперерыв взял Павич – он упал и повредил правое запястье. После этого он перестал выполнять удары двумя руками, хотя у него двуручный бэкхенд. Несмотря на это, хорваты выиграли второй сет и сравняли счет по партиям.
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