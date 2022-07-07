Прогноз на полуфинал «Уимблдона» Джокович – Норри

В полуфинале «Уимблдона» первый сеяный сыграет с . Матч пройдет 8 июля.

Джокович – шестикратный чемпион «Уимблдона» и не проигрывал на этом турнире с 2017 года. На его счету уже 26 побед подряд – только у трех теннисистов были серии длиннее: (31), (40) и (41). Серб 43-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема».

Норри вышел в 1/2 на турнире такого уровня впервые. При этом по ходу «Уимблдона» он не одержал ни одной победы над игроками из топ-30 рейтинга.

Где смотреть «Уимблдон»-2022

Покрытие: трава

Текущий рейтинг Джоковича: 3

Матчи Джоковича в 2022 году: 21-5

Матчи Джоковича на траве в 2022 году: 5-0

Позиция Норри в рейтинге: 12

Матчи Норри в 2022 году: 32-15

Матчи Норри на траве в 2022 году: 6-2

Статистика личных встреч Джокович – Норри

В профессиональных матчах они играли один раз – в прошлом году на итоговом турнире в Милане. Джокович выиграл со счетом 6:2, 6:1.

Прогноз на матч Джокович – Норри

Джокович считается безоговорочным фаворитом полуфинала. Букмекеры оценивают вероятность его победы в 91%.

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