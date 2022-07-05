Бывшая девушка Кириоса обвинила его в нападении. В августе он должен явиться в суд

40-я ракетка мира вызван в суд Канберры, сообщает Canberra Times.

Кириос обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Кьяру Пассари в декабре прошлого года. По имеющейся информации, Кириос якобы схватил Пассари. Изданию подтвердили в австралийской полиции, что он должен явиться в суд 2 августа.

«Речь идет о бытовых отношениях. Характер обвинения серьезный, и Кириос относится к нему очень серьезно. Учитывая, что дело на рассмотрении суда, на данном этапе он не будет давать комментарии, но со временем мы выпустим пресс-релиз», – рассказал адвокат Кириоса Джейсон Моффет, подтвердив, что тот знал об обвинениях.

Отмечается, что максимальное наказание по этой статье – два года тюремного заключения.

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