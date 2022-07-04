Кириос о критике после матча с Циципасом: «Я только улыбаюсь. Я вышел в четвертьфинал «Уимблдона» и знаю, что это стольких бесит»

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40-я ракетка мира Ник Кириос прокомментировал критику после матча со Стефаносом Циципасом.

«Меня это не волнует. Я только улыбаюсь. Это все очень смешно. Мы с моей командой постоянно шутим на эту тему. Это угарно.

Я просыпаюсь, читаю всякое и смеюсь. И я ничего не забываю – помню все, что про меня говорили три-четыре года назад. И сейчас я очень собой доволен. Я вышел в четвертьфинал «Уимблдона» и знаю, что это стольких бесит (улыбается)».

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

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