Юле Нимайер: «Я просто хотела выиграть первый круг «Уимблдона» после поражения в Париже. Теперь я в четвертьфинале, слов нет»

97-я ракетка мира Юле Нимайер прокомментировала выход в четвертьфинал «Уимблдона». В воскресенье она обыграла (6:2, 6:4).

Немка второй раз в карьере выступает в основе ТБШ. На «Ролан Гаррос» она выбыла в первом матче.

«Я просто хотела выиграть первый круг после поражения в Париже. Теперь я в четвертьфинале «Уимблдона», не знаю, у меня просто слов нет. Кажется, что все это нереально. Я так рада. Я уже прошла замечательный путь. С нетерпением жду следующего матча».

Также она поделилась ожиданиями от матча против , которая в прошлом году вернулась в тур после рождения второй дочери.

«Это потрясающе. Путешествовать с двумя детьми целый год – это, наверное, так тяжело, особенно потому, что младшей нет и года (на самом деле младшей дочери Марии год и три месяца – Sports.ru). Просто невероятно, как они со всем справляются.

Я жду от нас обеих очень хорошего матча. Она сложная соперница. Она играет резаным и справа, и слева, укорачивает. Она, скажем так, не совсем обычная теннисистка. Я с нетерпением жду матча, посмотрим, как он сложится».

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