Надаль о том, что на «Уимблдоне» нет Федерера: «Это плохо. Но это жизнь. Время идет, часы никогда не останавливаются»

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Рафаэль Надаль прокомментировал то, что в этом году «Уимблдон» проходит без Роджера Федерера.

«Я уже об этом говорил, но повторюсь. Это плохо. Но это жизнь. Время идет, часы никогда не останавливаются. И мы привыкаем к таким вещам.

Лично у меня очень хорошие отношения с Роджером. Наверное, он мой главный соперник. Очень трудно описать все, что мы вместе пережили на корте – все эмоции и так далее.

Конечно, мне его не хватает в туре – так же, как и турнирам, болельщикам и всем остальным. Это касается не только «Уимблдона». Роджер Федерер важен для каждого турнира».

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