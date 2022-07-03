Надаль о том, что на «Уимблдоне» нет Федерера: «Это плохо. Но это жизнь. Время идет, часы никогда не останавливаются»

прокомментировал то, что в этом году «Уимблдон» проходит без .

«Я уже об этом говорил, но повторюсь. Это плохо. Но это жизнь. Время идет, часы никогда не останавливаются. И мы привыкаем к таким вещам.

Лично у меня очень хорошие отношения с Роджером. Наверное, он мой главный соперник. Очень трудно описать все, что мы вместе пережили на корте – все эмоции и так далее.

Конечно, мне его не хватает в туре – так же, как и турнирам, болельщикам и всем остальным. Это касается не только «Уимблдона». Роджер Федерер важен для каждого турнира».

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