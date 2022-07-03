Халеп о победе над Фрех за 66 минут: «Я стараюсь играть в более атакующем стиле, так что довольна»

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Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп прокомментировала выход во вторую неделю «Уимблдона». Румынка за 66 минут обыграла №92 Магдалену Фрех (6:4, 6:1).

«У нас был непростой матч в Австралии. Она сильная соперница, хороший игрок. С ней всегда нелегко. Она меняет ритм, у нее все получается.

Я довольна. Я стараюсь играть в более атакующем стиле и подталкиваю себя так делать. Так что это был хороший матч.

В 2019-м этот турнир стал лучшим в моей карьере. Я провела здесь идеальные матчи. Эти воспоминания всегда со мной, и я всегда была уверена, что очень хорошо играю на траве».

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