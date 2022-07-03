Томлянович о победе над Крейчиковой: «Я с ней никогда не играла, и в начале матча меня застало врасплох, как она варьирует темп»

прокомментировала победу над в третьем круге (2:6, 6:4, 6:3). В решающем сете у чешки не было брейк-пойнтов до последнего гейма, где она повела 30:0.

«Когда ты несеяная, неизвестно, что может произойти. Даже если сеяная – это «Шлем», здесь всегда случаются сенсации. Не знаю, в какой форме на самом деле была перед турниром, но я просто понимала, что могу показывать хороший теннис, и очень приятно, что у меня получается. Это подтверждение, что здесь [во второй неделе] я на своем месте.

Начало матча получилось трудным. Я с ней никогда не играла, и меня застало врасплох, как она варьирует темп, я совершенно потеряла свой ритм. Я ведь выходила на корт с планом на игру.

К счастью, я не позволила этому продолжаться после первого сета. Мне удалось немного навязать свои условия. Во втором сете я боролась. В третьем, мне кажется, я просто хорошо сыграла. Например, хорошо справилась в нескольких ключевых моментах, когда уступала 0:30, и была очень рад закончить матч».

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