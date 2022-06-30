Уимблдон. Расписание 5-го дня. Джокович сыграет вторым запуском на Центральном корте, Алькарас – третьим на Корте №1

«Уимблдон» опубликовал расписание на пятый игровой день, 1 июля.
Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.
Центральный корт – начало в 15:30
- Онс Жабер (3) – Диан Парри;
- Новак Джокович (1) – Миомир Кецмановича (25);
- Кэмерон Норри (9) – Стив Джонсон.
Корт №1 – начало в 15:00
- Хизер Уотсон – Кайя Юван;
- Анжелик Кербер (15) – Элиза Мертенс (24);
- Карлос Алькарас (5) – Оскар Отте (32).
Полностью расписание появится здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
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