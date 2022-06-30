Уимблдон. Расписание 5-го дня. Джокович сыграет вторым запуском на Центральном корте, Алькарас – третьим на Корте №1

«Уимблдон» опубликовал расписание на пятый игровой день, 1 июля.

Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.

Центральный корт – начало в 15:30

(3) – Диан Парри;

(1) – (25);

(9) – .

Корт №1 – начало в 15:00

– ;

(15) – (24);

(5) – Оскар Отте (32).

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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