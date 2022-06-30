Изнер о победе над Марреем: «Сыграть так хорошо против одного из величайших теннисистов для меня огромное достижения»

ответил, как ему удалось не допустить камбэка Энди Маррея во втором круге (6:4, 7:6, 6:7, 6:4). Американец одержал первую победу в девяти личных встречах.

«Я подавал (смеется). Вот, собственно, и все. Думаю, я не позволял ему сплести свою паутину и меня в ней запутать. Потому что, если бы он постоянно втягивал меня в розыгрыши, это не принесло бы мне ничего хорошего. Сегодня я невероятно подавал, и нужно было по максимуму этим воспользоваться, чтобы победить.

Я точно не лучший теннисист, чем Энди Маррей, но, может, сегодня я был немного лучше. Для меня огромная честь играть с ним на этом корте, перед этой публикой.

В моем возрасте нужно наслаждаться такими моментами. Это одна из главных побед в моей карьере, просто учитывая атмосферу. Она была потрясающей.

Сыграть так хорошо против одного из величайших теннисистов, Энди Маррея, для меня огромное достижения. Он очень вдохновляет всех в раздевалке, и нам очень повезло, что он по-прежнему в туре».

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