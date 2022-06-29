Оже-Альяссим о поражении от Кресси: «Он впечатляюще подавал. Точно на уровне Изнера, Раонича, Опелки»

высказался о подаче , которому проиграл в первом круге (7:6, 4:6, 6:7, 6:7).

«Я знал, что так будет, но он впечатляюще подавал. Я играл с , Милошем [Раоничем], [Рейлли] Опелкой... Он точно на уровне этих ребят.

Поэтому если он продолжит так играть... даже на харде с ним будет сложно. На мой взгляд, он, как эти парни, способен подняться в топ-20 и даже выше. Посмотрим. Он играет на очень высоком уровне – лучше, чем его текущий рейтинг.

Сегодня был не только серв-энд-воллей. Он потрясающе подавал, рисковал и использовал свои шансы, когда нужно было выигрывать важные очки».

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