Оже-Альяссим о поражении от Кресси: «Он впечатляюще подавал. Точно на уровне Изнера, Раонича, Опелки»

Теги Уимблдон ATP Джон Изнер Милош Раонич Феликс Оже-Альяссим Рейлли Опелка Максим Кресси Теннис

Феликс Оже-Альяссим высказался о подаче Максима Кресси, которому проиграл в первом круге «Уимблдона» (7:6, 4:6, 6:7, 6:7).

«Я знал, что так будет, но он впечатляюще подавал. Я играл с Джоном Изнером, Милошем [Раоничем], [Рейлли] Опелкой... Он точно на уровне этих ребят.

Поэтому если он продолжит так играть... даже на харде с ним будет сложно. На мой взгляд, он, как эти парни, способен подняться в топ-20 и даже выше. Посмотрим. Он играет на очень высоком уровне – лучше, чем его текущий рейтинг.

Сегодня был не только серв-энд-воллей. Он потрясающе подавал, рисковал и использовал свои шансы, когда нужно было выигрывать важные очки».

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