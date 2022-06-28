Кресси впервые прошел круг на «Уимблдоне» и обыграл соперника из топ-10

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Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим выбыл в первом круге «Уимблдона». Канадец проиграл №45 Максиму Кресси – 7:6, 4:6, 6:7, 6:7.

Он не прошел во второй круг «Большого шлема» впервые с «Ролан Гаррос»-2021.

Кресси впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-10. Ранее он проиграл четыре матча, причем три из них – на «Больших шлемах».

Американец впервые выступает в основной сетке «Уимблдона». В прошлом году он играл квалификацию, но выбыл в финальном раунде.

Теперь Кресси поборется с Джеком Соком.

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