Кресси впервые прошел круг на «Уимблдоне» и обыграл соперника из топ-10

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим выбыл в первом круге «Уимблдона». Канадец проиграл №45 Максиму Кресси – 7:6, 4:6, 6:7, 6:7.
Он не прошел во второй круг «Большого шлема» впервые с «Ролан Гаррос»-2021.
Кресси впервые в карьере одержал победу над соперником из топ-10. Ранее он проиграл четыре матча, причем три из них – на «Больших шлемах».
Американец впервые выступает в основной сетке «Уимблдона». В прошлом году он играл квалификацию, но выбыл в финальном раунде.
Теперь Кресси поборется с Джеком Соком.