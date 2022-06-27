Андрей Чесноков: «Медведев сейчас будет чертовски пахать, чтобы хорошо сыграть в Америке»

Андрей Чесноков высказал предположение о дальнейших планах Даниила Медведева. №1 в мире пропускает «Уимблдон» из-за отстранения игроков из России и Беларуси.

«Для кого-то может быть сейчас и будет отдых, но не для Медведева. Он будет чертовски пахать для того, чтобы хорошо сыграть в Америке. Он обычно хорошо играет на американских кортах, так что я думаю, он сможет хорошо подготовиться.

Медведеву очень нужно хорошо подготовиться, надо как-то защищать титул на US Open, и просто доказать, что он будет в этом сезоне как минимум в топ-3. Если взять Открытый чемпионат США, то если Медведев проиграет на ранних стадиях, то потеряет много рейтинговых очков. Думаю, Даниил и его команда сделают все необходимое, чтобы остаться минимум в первой тройке мира», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе