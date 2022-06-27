Калинина о недопуске россиян на «Уимблдон»: «Это нельзя сравнивать с тем, что сейчас происходит на Украине»

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина рассказала об источниках мотивации.

«Я понимаю, что сейчас трудно сосредоточиться на теннисе, но для меня важно выигрывать. Потому что чем больше я выигрываю, тем больше денег у меня будет и тем больше я смогу помогать людям на Украине.

Это дает мне возможность помогать не только своей семье, но и другим. Сейчас я помогаю даже не друзьям, а незнакомым людям. Для меня это огромная мотивация. Огромная».

Также Калинина прокомментировала то, что не допустил до участия игроков из России и Беларуси, а туры в ответ на это лишили турнир рейтинговых очков.

«Нельзя сравнивать недопуск игроков с тем, что сейчас происходит на Украине. Нельзя сравнивать то, чего они лишились, с миллионами [пострадавших], беженцев, людей, которые остались без работы, без денег, у которых не осталось ничего.

Это нельзя сравнивать».

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