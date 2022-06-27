Калинина о недопуске россиян на «Уимблдон»: «Это нельзя сравнивать с тем, что сейчас происходит на Украине»

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Первая ракетка Украины Ангелина Калинина рассказала об источниках мотивации.

«Я понимаю, что сейчас трудно сосредоточиться на теннисе, но для меня важно выигрывать. Потому что чем больше я выигрываю, тем больше денег у меня будет и тем больше я смогу помогать людям на Украине.  

Это дает мне возможность помогать не только своей семье, но и другим. Сейчас я помогаю даже не друзьям, а незнакомым людям. Для меня это огромная мотивация. Огромная».

Также Калинина прокомментировала то, что «Уимблдон» не допустил до участия игроков из России и Беларуси, а туры в ответ на это лишили турнир рейтинговых очков.

«Нельзя сравнивать недопуск игроков с тем, что сейчас происходит на Украине. Нельзя сравнивать то, чего они лишились, с миллионами [пострадавших], беженцев, людей, которые остались без работы, без денег, у которых не осталось ничего.

Это нельзя сравнивать».

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