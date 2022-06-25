Общий призовой фонд турниров ATP в этом году на 75% выше, чем на турнирах WTA (Financial Times)

Общий призовой фонд турниров в этом году на 75% выше, чем на турнирах за тот же период, сообщает Financial Times. В этой статистике не учитывались «Большие шлемы», где призовые равные.

Это крупнейший разрыв с 2001 года, когда он составлял более 80%.

На графике Financial Times отмечено, на сколько процентов ежегодные призовые в мужском туре были выше, чем в женском.

Лидер сезона по призовым , выигравшая шесть турниров и 35 матчей подряд, в этом году заработала $5,7 млн. В исследовании отмечается, что игрок-мужчина за аналогичные результаты за этот период заработал бы больше почти на $2 млн, то есть на 34%.

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