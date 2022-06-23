Надаль и Берреттини провели первую тренировку на Центральном корте «Уимблдона». Раньше игроков туда не пускали

Двукратный чемпион «Уимблдона» и прошлогодний финалист провели тренировку на Центральном корте.

Этот год стал первым, когда игрокам до начала турнира разрешили тренироваться на главной площадке турнира. Это было сделано, чтобы немного истрепать траву и избежать многочисленных падений, которые происходили в начале -2021.

После Надаля с Берреттини на Центральном корте тренировались действующий чемпион и финалист-2017 .

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