Надаль и Берреттини провели первую тренировку на Центральном корте «Уимблдона». Раньше игроков туда не пускали

Двукратный чемпион «Уимблдона» Рафаэль Надаль и прошлогодний финалист Маттео Берреттини провели тренировку на Центральном корте.
Этот год стал первым, когда игрокам до начала турнира разрешили тренироваться на главной площадке турнира. Это было сделано, чтобы немного истрепать траву и избежать многочисленных падений, которые происходили в начале «Уимблдона»-2021.
После Надаля с Берреттини на Центральном корте тренировались действующий чемпион Новак Джокович и финалист-2017 Марин Чилич.
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