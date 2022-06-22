Тренер Надаля о календарном Большом шлеме: «Это реалистичная цель, но мы рассматриваем это как нечто далекое. Он прошел только полпути»

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Карлос Мойя прокомментировал то, что Рафаэль Надаль может собрать календарный Большой шлем.

«Это реалистичная цель, прямо сейчас он единственный, кто может достичь ее в этом году. Впервые в своей карьере Рафа идет за календарным Большим шлемом, но мы рассматриваем это как нечто далекое. Он прошел только полпути.

Это не та вещь, из-за которой он не может спать. У нас есть и более злободневные проблемы. Нужно двигаться шаг за шагом, это не первостепенная задача, хотя мы от нее не отказываемся».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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