Тренер Надаля о календарном Большом шлеме: «Это реалистичная цель, но мы рассматриваем это как нечто далекое. Он прошел только полпути»

Карлос Мойя прокомментировал то, что Рафаэль Надаль может собрать календарный Большой шлем.

«Это реалистичная цель, прямо сейчас он единственный, кто может достичь ее в этом году. Впервые в своей карьере Рафа идет за календарным Большим шлемом, но мы рассматриваем это как нечто далекое. Он прошел только полпути.

Это не та вещь, из-за которой он не может спать. У нас есть и более злободневные проблемы. Нужно двигаться шаг за шагом, это не первостепенная задача, хотя мы от нее не отказываемся».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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