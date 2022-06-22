Кириос о легализации коучинга: «Теннис потеряет одну из немногих уникальных черт, которых нет ни в одном другом виде спорта»

Ник Кириос негативно высказался о легализации коучинга в ATP-туре. Он ответил в твиттере стороннику внедрения тренерских подсказок Патрику Муратоглу.

«Совершенно с тобой не согласен. Теннис потеряет одну из немногих уникальных черт, которых нет ни в одном другом виде спорта. Раньше игрок должен был сам со всем разбираться. В этом и была вся прелесть.

Что произойдет, если более классный игрок встретится с низкорейтинговым, у которого нет тренера или он не может себе его позволить?» – написал Кириос.

Муратоглу о легализации коучинга: «Лицемерия больше не будет»

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