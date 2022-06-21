Даниил Медведев: «Я показываю хороший теннис. Иногда мне не хватает уверенности в ключевые моменты турниров»

поделился ожиданиями от турнира на Мальорке, где ему предстоит защищать титул.

– Я постараюсь победить. На двух последних турнирах я дошел до финала. Это неплохо и означает, что ты был лучше многих соперников, но я играл недостаточно хорошо. Мне нужно прибавить, чтобы выиграть турнир.

– В этом году вы вышли в три финала на восьми турнирах. Как бы вы описали свой сезон?

– Все идет неплохо. Могло бы быть лучше, если бы я выиграл финал против Надаля. Всегда остается чувство, что ты мог бы добиться большего, но два месяца назад мне пришлось перенести операцию, и физически я пока не готов на 100%. Я показываю хороший теннис. Иногда мне не хватает уверенности в ключевые моменты турниров. Я с нетерпением жду своей любимой части сезона – американской серии и .

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