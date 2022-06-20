Истбурн (WTA). Второй круг. Мугуруса играет с Фрех, Крейчикова встретится с Костюк

Гарбинье Мугуруса играет с Магдаленой Фрех во втором круге в Истбурне.
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Rothesay International Eastbourne
Истбурн, Великобритания
19 – 25 июня 2022
WTA 500
Призовой фонд – 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 20 июня, 14.50
- Дата проведения
- 20 июня, 18.15
- Дата проведения
- 20 июня, 19.00
- Дата проведения
- 20 июня, 19.00
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
Паула Бадоса (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
Жиль Тайкманн (Швейцария) – Не определен
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
Алена Остапенко (Латвия) – Не определен
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
Не определен – Мария Саккари (Греция)
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00
- Дата проведения
- 21 июня, 03.00