Истбурн (WTA). Второй круг. Мугуруса играет с Фрех, Крейчикова встретится с Костюк

Теги результаты WTA Viking International Eastbourne Теннис

Гарбинье Мугуруса играет с Магдаленой Фрех во втором круге в Истбурне.

Сетка турнира здесь.

Rothesay International Eastbourne

Истбурн, Великобритания

19 – 25 июня 2022

WTA 500

Призовой фонд – 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Магда Линетт (Польша) Элисон Риск (США)
6:7|6:3|7:6
Дата проведения
20 июня, 14.50
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания) Магдалена Фрех (Польша)
6:1|0:1
Дата проведения
20 июня, 18.15
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Дата проведения
20 июня, 19.00
Онлайн матча

 

Марта Костюк (Украина) Барбора Крейчикова (Чехия)
Дата проведения
20 июня, 19.00
Онлайн матча

 

Кайя Канепи (Эстония) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) – Не определен
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Леся Цуренко (Украина)
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия) Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Жиль Тайкманн (Швейцария) – Не определен
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия) – Не определен
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Ребекка Марино (Канада) Камила Джорджи (Италия)
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия) Кати Болтер (Великобритания)
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Лорин Дэвис (США) Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Шелби Роджерс (США) Виктория Томова (Болгария)
Дата проведения
21 июня, 03.00
Онлайн матча

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