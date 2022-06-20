Истбурн (WTA). Второй круг. Мугуруса играет с Фрех, Крейчикова встретится с Костюк

Гарбинье Мугуруса играет с Магдаленой Фрех во втором круге в Истбурне.

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Rothesay International Eastbourne

Истбурн, Великобритания

19 – 25 июня 2022

WTA 500

Призовой фонд – 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг