Жабер вышла в финал на четырех из шести последних турниров

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Онс Жабер обыграла Кори Гауфф в полуфинале турнира в Берлине (7:6, 6:2). В первом сете она уступала 0:3 с одним брейком.

Жабер дошла до финала на четырех из шести последних турниров, где принимала участие:

  • Чарлстон – финал;
  • Штутгарт – четвертьфинал;
  • Мадрид – титул;
  • Рим – финал;
  • «Ролан Гаррос» – первый круг.
  • Берлин – финал или титул.

Также Жабер вышла в финал второй раз на траве и восьмой раз на уровне WTA.

Завтра она поборется за третий титул в карьере с Белиндой Бенчич. Швейцарка ведет в личных встречах 2:1.

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