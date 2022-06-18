Жабер вышла в финал на четырех из шести последних турниров

обыграла в полуфинале турнира в Берлине (7:6, 6:2). В первом сете она уступала 0:3 с одним брейком.

Жабер дошла до финала на четырех из шести последних турниров, где принимала участие:

Чарлстон – финал;

Штутгарт – четвертьфинал;

Мадрид – титул;

Рим – финал;

– первый круг.

Берлин – финал или титул.

Также Жабер вышла в финал второй раз на траве и восьмой раз на уровне .

Завтра она поборется за третий титул в карьере с . Швейцарка ведет в личных встречах 2:1.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе