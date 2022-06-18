Жабер вышла в финал на четырех из шести последних турниров

Онс Жабер обыграла Кори Гауфф в полуфинале турнира в Берлине (7:6, 6:2). В первом сете она уступала 0:3 с одним брейком.
Жабер дошла до финала на четырех из шести последних турниров, где принимала участие:
- Чарлстон – финал;
- Штутгарт – четвертьфинал;
- Мадрид – титул;
- Рим – финал;
- «Ролан Гаррос» – первый круг.
- Берлин – финал или титул.
Также Жабер вышла в финал второй раз на траве и восьмой раз на уровне WTA.
Завтра она поборется за третий титул в карьере с Белиндой Бенчич. Швейцарка ведет в личных встречах 2:1.