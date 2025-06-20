Нисикори признал, что изменял жене

Кеи Нисикори извинился за то, что изменял жене.

Японские медиа вскрыли роман финалиста US Open-2014 с 32-летней моделью Асуки Огучи. Их сфотографировали, когда Нисикори выходил из ее квартиры.

Сообщается, что Нисикори и Огучи познакомились в 2022-м, за несколько дней до свадьбы японца с Маи Ямагучи. По данным издания Shukan Bunshun, год назад Нисикори сказал любовнице, что больше не любит жену и поддерживает с ней отношения только ради их двоих детей.

Нисикори выпустил извинения после того, как эта информация стала публичной.

«Я приношу глубокие извинения за боль, которую причинил всем, кто меня поддерживает: болельщикам, спонсорам и другим партнерам. Я вел себя нечестно.

Сожалею о том, что сделал больно жене и детям.

Чтобы исполнять роль ответственного члена общества, я сосредоточусь только на теннисе и результатах. И сделаю все, чтобы вернуть доверие к себе».