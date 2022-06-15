Сорана Кырстя: «Теннис дает девочкам надежду и возможность воплотить мечты»

Румынка Сорана Кырстя после победы над во втором круге в Бирмингеме (6:1, 6:1) прокомментировала то, что впервые сыграла с сербкой 11 лет назад.

«Для меня возраст – это просто цифра. И цифры – возраст, рейтинг и так далее – не определяют, кто я такая.

Вообще я не против. С каждым годом мы становимся мудрее, делаем выводы из жизни, ожиданий и ошибок, становимся скромнее. Я бы не хотела вернуться на 11 лет в прошлое».

Также Кырстя прокомментировала то, что теннис – один из ведущих видов спорта для девочек и женщин.

«Я невероятно горжусь тем, что причастна к теннису, для меня это честь. Я начала, когда мне было четыре года, и это было невероятно прекрасное путешествия.

Теннис – один из лучших видов спорта в плане того, что дает девочкам надежду и возможность воплотить свои мечты».

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