Денис Шаповалов: «Мой детский тренер сказал, что один из секретов победы в том, чтобы есть бананы. С тех пор я следую этому правилу, хотя их ненавижу»

ответил, что ест во время матчей, чтобы зарядиться энергией.

– Изменился ли ваш перекус во время матча? Некоторые сейчас едят гели, а раньше ели, например, бананы.

– Я всегда ел бананы, но, к сожалению, я их ненавижу. Мой детский тренер Адриано [Фуоривия] сказал, что один из секретов победы в том, чтобы есть бананы. С тех пор я следую этому правилу, хотя их ненавижу.

– Вы их всегда ненавидели или начали, потому что так часто едите?

– Они никогда мне не нравились. Думаю, в ненависть это переросло из-за того, что я все время их ел. Поэтому у нас дома постоянно лежат бананы, но я их никогда не беру и никогда не хотел.

– Есть блюдо из детства, которое до сих пор вам нравится?

– Мама готовила очень вкусные блюда, много русских. Картофельное пюре с курицей в панировке – возможно, не совсем русское, но мое любимое блюдо в ее исполнении! Что касается русской кухни, то были потрясающие пельмени.

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