Даниил Медведев: «После завершения карьеры хотел бы стать автогонщиком»

Даниил Медведев рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры.

«Я бы хотел стать автогонщиком. Конечно, пилотом Формулы-1 мне не стать, но я видел, как другие спортсмены или актеры занимались автоспортом, пусть даже на любительском уровне. Думаю, это то, чем я хотел бы заниматься после ухода из тенниса».

Также он ответил, какие качества хотел бы позаимствовать у коллег.

«Подачу Иво Карловича. Еще можно было бы научиться у кого-то действиям на задней линии, но с подачей Иво все было бы проще и легче».

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