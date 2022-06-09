Медведев впервые обыграл Симона. Француз был одним из 5 теннисистов, проведших больше одного матча с Даниилом и никогда ему не проигрывавших

Вторая ракетка мира Даниил Медведев во втором круге турнира в Хертогенбоше обыграл 37-летнего Жиля Симона – 7:5, 6:4.
В первой партии Медведев ушел со счета 2:5 и отыграл три сетбола.
Россиянин впервые в карьере обыграл Симона. Француз, выигравший первые три встречи, был одним из пяти игроков, которые провели больше одного матча с Медведевым и никогда ему не проигрывали.
Теперь в списке остались:
- Роджер Федерер – 0:3;
- Роберто Баутиста-Агут – 0:3;
- Гидо Пелья – 0:2;
- Юго Эмбер – 0:2.
Еще 11 игроков ведут у Медведева 1:0 в личных встречах.
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