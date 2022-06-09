Медведев о победе над Симоном: «Матч был немного странным»

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над Жилем Симоном во втором круге в Хертогенбоше – 7:5, 6:4.

«Было непросто. В первом сете у него был один или два сетбола. Потом у меня было 10 матчболов или как-то так – очень много.

Матч был немного странным – особенно для травы. В первом сете он очень хорошо начал и имел шансы на победу – но в итоге его выиграл я. Во втором сете я уже набрал ход и должен был заканчивать быстрее.

К счастью, удалось не проиграть второй сет и выйти в следующий круг. Я очень доволен».

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