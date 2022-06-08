В Великобритании выйдет документальный фильм о Джоне Макинрое

Вышел трейлер документального фильма «Макинрой», рассказывающего о карьере семикратного чемпиона «Больших шлемов».

В съемках приняли участие звезды тенниса Билли Джин Кинг, Бьорн Борг и музыкант Кит Ричардс.

15 июля фильм выйдет в британский прокат, а 2 сентября появится на стриминговых платформах Showtime и On Demand.

Трейлер можно посмотреть здесь.

Напомним, в 2017 году вышел фильм «Борг/Макинрой», посвященный знаменитому финалу «Уимблдона»-1980.

Джон Макинрой в 1981-м выдал самую знаменитую тираду в истории тенниса. Она принесла ему больше славы, чем все титулы

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