Джон Макинрой: «После завершения карьеры Джоковича полюбят сильнее – со мной было примерно так же»

Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой прокомментировал то, как Новак Джокович реагирует на антипатию трибун. Серба освистали, когда он выходил на четвертый круг «Ролан Гаррос» против Диего Шварцмана.
«Он лучше всех умеет использовать это в свою пользу. У меня так не получалось. Меня это чаще задевало, чем мотивировало. Иногда мне удавалось черпать из этого энергию, но он это делает постоянно. Он выдающийся игрок и человек.
Он хочет, чтобы его уважали так же [как Федерера и Надаля], и это его подпитывает. Но лично мне кажется, что это несправедливо. Я не могу это объяснить. Не понимаю, в чем дело.
Он заслуживает уважения – и, конечно, его уважают. Но я уверен, что после завершения карьеры его полюбят сильнее – со мной было примерно так же.
Это расстраивает. В чем-то он сам виноват, но во многом – нет. Просто два других игрока слишком потрясающие».
Надаль против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Онлайн
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