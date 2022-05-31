Джон Макинрой: «После завершения карьеры Джоковича полюбят сильнее – со мной было примерно так же»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал то, как реагирует на антипатию трибун. Серба освистали, когда он выходил на четвертый круг «Ролан Гаррос» против Диего Шварцмана.

«Он лучше всех умеет использовать это в свою пользу. У меня так не получалось. Меня это чаще задевало, чем мотивировало. Иногда мне удавалось черпать из этого энергию, но он это делает постоянно. Он выдающийся игрок и человек.

Он хочет, чтобы его уважали так же [как Федерера и Надаля], и это его подпитывает. Но лично мне кажется, что это несправедливо. Я не могу это объяснить. Не понимаю, в чем дело.

Он заслуживает уважения – и, конечно, его уважают. Но я уверен, что после завершения карьеры его полюбят сильнее – со мной было примерно так же.

Это расстраивает. В чем-то он сам виноват, но во многом – нет. Просто два других игрока слишком потрясающие».

Надаль против Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Онлайн

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе