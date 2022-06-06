Сегодня день рождения Бьорна Борга

Сегодня 66 лет исполняется экс-первой ракетке мира Бьорну Боргу.

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», Борг делит с Роджером Федерером рекорд по количеству выигранных подряд «Уимблдонов» (5). Борг единственный теннисист в истории, кому удавалось сделать дубль «Ролан Гаррос» – «Уимблдон» три года подряд. Кроме того, Борг первым смог выиграть два турнира «Большого шлема», не уступив ни партии (впоследствии повторил Рафаэль Надаль).

Борг был известен своим хладнокровием на корте, за что был прозван «Ice-Borg», а также тем, что необычно рано завершил карьеру – в возрасте 26 лет. В 1987-м году был введен в Международный зал теннисной славы.

В 1979-м году Борг стал первым игроком, заработавшим за сезон более 1 000 000 призовых. Общая сумма за карьеру – более 3 500 000 долларов.

В 2017 году вышел фильм «Борг/Макинрой», посвященный знаменитому финалу «Уимблдона»-1980.

В прошлом году его сын Лео дебютировал на уровне ATP в Стокгольме (уступил Томми Полу 4:6, 2:6). Сейчас он 825-я ракетка мира.

Борг создал современный теннис почти из пустоты: тактика, бизнес, безумная слава. Без него не было бы

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