Иванишевич о парижских болельщиках: «Очень несправедливо, что они освистали Джоковича, когда он вышел на корт. Он же №1 в мире и 20-кратный чемпион ТБШ»

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Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал поведение зрителей в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля (2:6, 6:4, 2:6, 6:7).

«Перед матчем из уважения я говорил, что 80% будут за Рафу, но на самом деле за него болели 99,99% зрителей. Однако очень несправедливо, что они освистали Джоковича, когда он вышел на корт. Он же №1 в мире и 20-кратный чемпион «Больших шлемов». Это никуда не годится – любите вы его или нет, вы должны его уважать. А потом болейте за Рафу.

С другой стороны, конечно, мы этого ожидали. Не знаю, беспокоило ли это Новака, но за карьеру он научился с этим справляться, и это, на мой взгляд, не может служить оправданием».

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