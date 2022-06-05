Карлос Мойя: «Мы с Рафой не обсуждали 22-й «Шлем». Не хотим нагнетать давление»

Тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя поделился ожиданиями от финала «Ролан Гаррос». Испанец сыграет с дебютантом стадии Каспером Руудом.

«Работа еще не закончена, впереди самое важное – финал. Посмотрим, как все пройдет, есть накопившаяся усталость, но остался последний рывок.

Те из нас, кто близок к Рафе, знают, насколько хорош Каспер. Мы его очень уважаем и ожидаем долгую и тяжелую битву. Он хорошо знает тонкости этого покрытия, уверен в себе. Каспер – один из лучших грунтовиков тура, так что мы ожидаем сражение на задней линии, много затяжных розыгрышей.

Мы с Рафой не обсуждали 22-й «Шлем». Не хотим нагнетать давление, в этом нет необходимости. Его достижение – 13 титулов на «Ролан Гаррос» – практически невозможно превзойти, а теперь он может выиграть еще и 14-й. За 17 лет, со всеми травмами, которые у него были, он ни на неделю не покидал топ-10 и добился таких высот. Это невероятно».

Надаль идет за 22-м «Шлемом» и 14-м «Ролан Гаррос». На пути – его ученик Рууд. Онлайн

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