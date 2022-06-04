Швентек в 10 финалах на уровне WTA проигрывала в среднем 4,7 гейма за матч. Это лучший показатель с 2000 года

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Ига Швентек разгромила Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» (6:1, 6:3) и стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов».

В Париже она провела свой 10-й финал уровня WTA. В среднем за матч она проигрывала 4,7 гейма. В девяти победных финалах она не отдала ни сета.

Это лучший показатель в женском теннисе с 2000 года. Наряду со Швентек в топ входят:

При подсчете статистики учитывались только теннисистки с 10 и более финалами.

Ига Швентек – нереальная! Титул «Ролан Гаррос», 35 побед подряд – она в два раза лучше всех в туре

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