Швентек в 10 финалах на уровне WTA проигрывала в среднем 4,7 гейма за матч. Это лучший показатель с 2000 года

Ига Швентек разгромила Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» (6:1, 6:3) и стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов».
В Париже она провела свой 10-й финал уровня WTA. В среднем за матч она проигрывала 4,7 гейма. В девяти победных финалах она не отдала ни сета.
Это лучший показатель в женском теннисе с 2000 года. Наряду со Швентек в топ входят:
- Анна Смашнова (12 финалов – 6,8 гейма);
- Элина Свитолина (19 финалов – 8,9 гейма);
- Серена Уильямс (91 финал – 9,1 гейма);
- Меган Шонесси (10 финалов – 9,2 гейма).
При подсчете статистики учитывались только теннисистки с 10 и более финалами.
Ига Швентек – нереальная! Титул «Ролан Гаррос», 35 побед подряд – она в два раза лучше всех в туре