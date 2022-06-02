Швентек об ожиданиях перед «Ролан Гаррос»: «Я не смогла полностью от них избавиться, но попыталась смириться, что они будут чуть сильнее на меня давить»

Теги Ролан Гаррос ATP Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, почему ей удается стабильно выступать на высоком уровне. Сегодня первая ракетка мира выиграла 34-й матч подряд и вышла в финал «Ролан Гаррос».

– Думаю, у меня есть игра, чтобы выигрывать турниры, но дело не только в игре. Все должно сложиться, а эти турниры довольно трудные и долгие. На «Больших шлемах» бывает разная атмосфера, и иногда фавориты проигрывают на ранних стадиях. Поэтому я стараюсь снизить ожидания и двигаться от матча к матчу.

Но, да, мне кажется, что в этом сезоне все сложилось: физподготовка, работа над теннисом и психологией. В прошлом сезоне, конечно, я много проделала, но я все еще набиралась опыта. Сейчас я использую его, чтобы правильно выстраивать работу.

– Вы говорили о низких ожиданиях перед этим турниром. Насколько просто или сложно было, учитывая все, что...

– Было очень сложно, и поначалу не получалось. Поэтому, конечно, как я уже говорила, когда я преодолела несколько сложных ситуаций, мне стало немного легче. Я поняла, что уже показала тот минимум, который, как я думала, могла бы здесь показать.

И да, я не смогла полностью избавиться от ожиданий, но попыталась смириться с тем, что они никуда не уйдут и будут чуть сильнее на меня давить. Чтобы выигрывать матчи, я опиралась на физическую или техническую сторону, которыми владею, даже когда была чуть больше напряжена, и это очень помогло мне в четвертом круге.

После этого я почувствовала, что могу еще немного расслабиться, потому что по крайней мере уже повторила прошлогодний результат.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные