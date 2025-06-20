Даниил Медведев: «На траве моим прозвищем было бы Ящерица – потому что ящерицы любят траву»

Полуфиналисты турнира в Галле придумали себе прозвища на траве.

Даниил Медведев : «На траве моим прозвищем было бы Ящерица (улыбается). Потому что ящерицы любят траву. Когда вы меня спросили о прозвище, я подумал: кто любит траву? И я вспомнил о ящерицах».

Александр Бублик : «Мне кажется, я как комар (улыбается). Невозможно спать, когда я везде тут летаю. И меня непросто поймать».

Александр Зверев выбрал прозвище Лев-вегетерианец, а Карен Хачанов – Кузнечик.