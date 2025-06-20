Даниил Медведев: «На траве моим прозвищем было бы Ящерица – потому что ящерицы любят траву»
Полуфиналисты турнира в Галле придумали себе прозвища на траве.
Даниил Медведев: «На траве моим прозвищем было бы Ящерица (улыбается). Потому что ящерицы любят траву. Когда вы меня спросили о прозвище, я подумал: кто любит траву? И я вспомнил о ящерицах».
Александр Бублик: «Мне кажется, я как комар (улыбается). Невозможно спать, когда я везде тут летаю. И меня непросто поймать».
Александр Зверев выбрал прозвище Лев-вегетерианец, а Карен Хачанов – Кузнечик.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @atptour
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