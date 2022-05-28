Пегула о том, за счет чего Швентек стала доминировать: «Если бы я знала, то сама бы начала это делать»

11-я ракетка мира ответила, за счет чего добилась доминирования в туре. Первая ракетка мира выиграла 31 матч подряд.

– Ига Швентек кажется непобедимой. Что она такого делает, чтобы всегда выигрывать?

– Не знаю. Если бы знала, то сама бы начала это делать.

Не знаю, она просто на уровень выше всех остальных. Это немного пугает.

В плане физической подготовки она невероятна. Оборона у нее очень-очень-очень хорошая. Она похожа на Эш Барти в том, что у них есть и атака, и оборона, они хорошо играют в защите из углов, но при этом могут и снести тебя с корта. Ига в этом году вообще стала намного агрессивнее.

По сравнению с предыдущими годами – если не считать того, когда она выиграла «Ролан Гаррос», – она быстрее выигрывает матчи. На харде она проводит более короткие розыгрыши, и это ей очень помогло. А на грунте она уже давно себя очень комфортно чувствует, тут ничего удивительного.

И еще умение собраться. Я не знаю, как она это делает, но она вообще не выключается, и это невероятно.

Я не совсем понимаю, что она делает, но сейчас она на голову выше всех нас.

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