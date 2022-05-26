Ролан Гаррос. Расписание 6-го дня. Надаля поставили на второй корт, Хачанов встретится с Норри, Алькарас проведет вечерний матч

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Стало известно расписание шестого игрового дня «Ролан Гаррос», 27 мая. 

Матчи начнутся в 12:00 по Москве, на центральном корте Филиппа Шатрие – в 13:00.

Результаты Ролан Гаррос 2022 

Корт Филиппа Шатрие

Корт Сюзан Ленглен

Корт Симоны Матье

Варвара Грачева сыграет с Элизой Мертенс (31) вторым запуском на Корте №7.

Полностью расписание здесь.

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