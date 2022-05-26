Ролан Гаррос. Расписание 6-го дня. Надаля поставили на второй корт, Хачанов встретится с Норри, Алькарас проведет вечерний матч

Стало известно расписание шестого игрового дня «Ролан Гаррос», 27 мая.

Матчи начнутся в 12:00 по Москве, на центральном корте Филиппа Шатрие – в 13:00.

Результаты Ролан Гаррос 2022

Корт Филиппа Шатрие

(14) – (17);

(1) – ;

– Диан Парри;

не ранее 21:45 – (27) – (6).

Корт Сюзан Ленглен

(27) – ;

(18) – ;

Ботик ван де Заншульп (26) – (5);

(3) – .

Корт Симоны Матье

(18) – (15);

(21) – ;

(15) – (23);

(10) – (21).

сыграет с (31) вторым запуском на Корте №7.

Полностью расписание здесь.

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