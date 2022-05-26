Ролан Гаррос. Расписание 6-го дня. Надаля поставили на второй корт, Хачанов встретится с Норри, Алькарас проведет вечерний матч

Стало известно расписание шестого игрового дня «Ролан Гаррос», 27 мая.
Матчи начнутся в 12:00 по Москве, на центральном корте Филиппа Шатрие – в 13:00.
Корт Филиппа Шатрие
- Белинда Бенчич (14) – Лейла Фернандес (17);
- Новак Джокович (1) – Аляж Бедене;
- Слоун Стивенс – Диан Парри;
- не ранее 21:45 – Себастьян Корда (27) – Карлос Алькарас (6).
Корт Сюзан Ленглен
- Аманда Анисимова (27) – Каролина Мухова;
- Кори Гауфф (18) – Кайя Канепи;
- Ботик ван де Заншульп (26) – Рафаэль Надаль (5);
- Александр Зверев (3) – Брэндон Накашима.
Корт Симоны Матье
- Григор Димитров (18) – Диего Шварцман (15);
- Анжелик Кербер (21) – Александра Саснович;
- Виктория Азаренко (15) – Жиль Тайкманн (23);
- Кэмерон Норри (10) – Карен Хачанов (21).
Варвара Грачева сыграет с Элизой Мертенс (31) вторым запуском на Корте №7.
Полностью расписание здесь.
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