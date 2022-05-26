Карлос Алькарас: «На матчболе думал: «Одно очко – и ты проиграл, но, пожалуйста, не думай, что ты на «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос». На пресс-конференции у него спросили, ожидал ли он тяжелого матча против Альберта Рамоса-Виноласа.

«Да, конечно. Я уважаю его и хорошо знаю. Я готовился к тяжелой борьбе. В итоге я очень доволен уровнем игры и тем, что смог отыграться и одержать победу.

Четвертый сет был очень трудным. Я сделал брейк в начале, потом он тут же сделал обратный. Но я знал, что у меня будут шансы в этом сете, в его концовке. Конечно, сложно уходить с матчбола, но я верил в себя.

Сегодня я особо не нервничал, хотя в матчах обычно всегда присутствуют нервы. В четвертом сете, когда у Альберта был матчбол, я думал: «Одно очко – и ты проиграл, но, пожалуйста, не думай, что ты на «Ролан Гаррос». Я старался наслаждаться моментом. И в четвертом, и в пятом сете я улыбался вместе с командой. Я наслаждаюсь такими битвами.

Я хочу играть в больших матчах с лучшими игроками мира».

Алькарас и Рамос-Винолас провели на корте 4 часа 34 минуты. 19-летний испанец победил со счетом 6:1, 6:7, 5:7, 7:6, 6:4.

Алькарас и его скорость – сумасшествие! Он тащил то, что не тащится, отыграл матчбол и выжил на «Ролан Гаррос»

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