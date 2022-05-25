Алькарас отыграл матчбол и за 4,5 часа победил Рамоса-Виноласа. У него теперь 4 победы в 5 пятисетовых матчах

Шестая ракетка мира Карлос Алькарас во втором круге «Ролан Гаррос» за 4 часа 34 минуты обыграл Альберта Рамоса-Виноласа – 6:1, 6:7, 5:7, 7:6, 6:4.

В четвертом сете Алькарас отыграл матчбол на чужой подаче при 4:5, а в решающем ушел с 0:3. Сегодня он реализовал лишь восемь из 31 брейк-пойнта.

19-летний испанец выиграл четвертый из пяти пятисетовых матчей. Единственный пятисетовик он проиграл Маттео Берреттини на Australian Open.

Теперь он сыграет с Себастьяном Кордой или Ришаром Гаске.

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