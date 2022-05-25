Зверев о камбэке с 0:2 по сетам: «Рафа, Роджер, Новак всегда находят выход. Я никогда не достигну их уровня, но нужно к нему стремиться»

Александр Зверев прокомментировал победу над Себастьяном Баесом во втором круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5. В решающем сете он уступал с брейком и отыграл матчбол.

«Я сказал Себастьяну, что на корте худшего ощущения, наверное, не бывает, но это был невероятный матч. Это чувство мне прекрасно знакомо – я проиграл финал US Open с 2:0 по сетам, был в двух очках от победы, но проиграл на решающем тай-брейке.

А год спустя взял шесть турниров, золото Олимпиады, два «Мастерса». Так что такие матчи делают тебя лучше. Я желаю Себастьяну всего наилучшего – он невероятный парень».

Также Зверев прокомментировал мнение бравшего интервью Матса Виландера, что ход матча изменился, когда он уступал 0:4 во втором сете и отыграл брейк-пойнты, избежав счета 0:5.

«Хуже, чем во втором сете, я играть уже не мог, так что пытался что-то найти. И тебе прекрасно известно, что невозможно здорово играть в каждом матче. Я понимал, что второй сет уже не выиграю, но пытался найти ритм, навязать борьбу. У меня получилось, и я рад, что до сих пор остаюсь на турнире.

Я уже планировал отпуск в Монако, думал о пляже – и это помогло расслабиться (смеется). Но если серьезно, нужно просто искать выход. Великие, как Рафа, Роджер, Новак, всегда находят выход. Я никогда не достигну их уровня, но нужно к нему стремиться».

Кроме того, Зверев рассказал, почему на матчболе Баеса решил подавать ему в форхенд – сильную сторону.

«Мне кажется, что даже у лучших форхенд – это удар, который больше зажимается. И если я попаду подачу 210-215 км/ч на матчболе, он может дрогнуть. Так и получилось, он ошибся.

Если бы он попал, то я бы выглядел дураком. А так выгляжу героем».

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