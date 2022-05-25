Зверев отыграл матчбол у Баеса и третий раз ушел с 0:2 по сетам

Третья ракетка мира Александр Зверев во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл Себастьяна Баеса – 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5. В решающем сете немец уступал 2:4, а при счете 4:5 отыграл матчбол на своей подаче.

Зверев третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. Ранее ему это удалось в полуфинале US Open-2020 против Пабло Каррено-Бусты и в первом круге «Ролан Гаррос»-2021 против Оскара Отте.

Теперь он сыграет с Брэндоном Накашимой или Тэллоном Грикспором.

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