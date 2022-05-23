Крейчикова о вылете в первом круге РГ: «Не уверена, что я бы так рано вернулась после травмы, если бы мне не нужно было защищать титул»

Действующая чемпионка прокомментировала вылет в первом круге. Она проиграла 19-летней Диан Парри – 6:1, 2:6, 3:6.

Для Крейчиковой это был первый турнир с зимы – она долго не играла из-за травмы локтя.

«Было сложно. Я ожидала, что будет сложно, и так и вышло. Но в целом в плане тенниса все прошло не очень плохо. В плане физики – намного хуже.

Поведя 2:0 во втором сете, я развалилась физически. Было сложно, потому что я не играла матчей – а они отличаются от тренировок. И я старалась как можно лучше подготовиться, но, да, в итоге развалилась.

В этот момент я начала чуть опаздывать к мячу в розыгрышах. В итоге я начала ошибаться, и ход матча изменился.

Не уверена, что я бы так рано вернулась, если бы мне не нужно было защищать титул на «Ролан Гаррос». Я не хотела пропускать этот турнир.

Но рука у меня не болела, никаких проблем с ней не было».

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