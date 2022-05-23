Швентек о 29-й победе подряд: «Я понимаю, что однажды серия может прерваться. Я работаю каждый день, чтобы концентрироваться на теннисе, а не на статистике»

прокомментировала выход во второй круг . В матче с Лесей Цуренко (6:2, 6:0) первая ракетка мира одержала 29-ю победу подряд.

«Я хочу двигаться вперед. Я понимаю, что однажды серия может прерваться. В принципе, я работаю каждый день, чтобы концентрироваться на теннисе, а не на статистике или цифрах.

Я просто играют в теннис, концентрируюсь на своей игре и остаюсь в неком пузыре. Вот что поможет мне стабильно выступать. Так я делала в последние недели и так продолжу делать».

Теперь Швентек встретится с Элисон Риск или Даяной Ястремской.

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